Selena Gomez roept regeringsleiders op te helpen bij vaccineren

Tijdens het livestreamconcert, dat Selena presenteert, worden onder meer wereldleiders en overheden opgeroepen geld te doneren zodat ook arme landen voldoende coronavaccins krijgen. Daarnaast moet het evenement mensen aansporen zich te laten vaccineren.

De zangeres nam zaterdag op Twitter al een voorschot op het coronabenefiet. Ze richtte haar tweets onder meer direct aan de Spaanse premier Pedro Sánchez, zijn Italiaanse collega Mario Draghi en presidenten Emmanuel Macron (Frankrijk) en Joe Biden (VS). Ook Ursula von der Leyen van de Europese Commissie werd gevraagd of ze wilde helpen.

Tijdens het concert VAX LIVE: The Concert to Reunite the World treden ook diverse artiesten op waaronder Jennifer Lopez, Foo Fighters, H.E.R. en Pearl Jam-zanger Eddie Vedder. Het optreden is te zien op de Amerikaanse zenders ABC en CBS en via YouTube.