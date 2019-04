Justitie waarschuwt Academy voor ’kartelvorming’

Binnen de Academy wordt een debat gevoerd of filmtitels die niet voor de bioscoop zijn gemaakt, zoals films van Netflix, wel zouden mogen meedoen in de race om de Oscars. Onder meer Steven Spielberg pleit hiervoor. Een van de grote winnaars van de laatste editie was Roma, die regisseur Alfonso Cuaron voor de grote streamingdienst maakte.

„Als de Academy nieuwe regels zou instellen met als doel bepaalde titels niet meer mee te laten doen zonder rechtsgeldige rechtvaardiging, zouden er mogelijk risico’s van kartelvorming op de loer kunnen liggen”, schrijft Justitie. De Academy heeft eind april een vergadering waarin de kwestie wordt besproken.