Cornald: startpositie dit jaar niet belangrijk

„Maar dit jaar maakt het eigenlijk niet uit”, aldus Cornald. Volgens hem is Duncans inzending Arcade zo goed dat het met elke andere positie ook de finale moet kunnen halen. „Of we gaan winnen, dat moeten we nog maar zien. Maar over een finaleplaats maak ik mij geen enkele zorgen.”

Doorgaans krijgen inzendingen waar veel van wordt verwacht nooit een slechte startpositie toebedeeld door het productieteam van de show. Voor nummers die minder opvallen kan de volgorde juist wel bepalend zijn. Cornald noemt als voorbeeld Ierland, dat dit jaar als tweede van start gaat in de tweede halve finale. „Een liedje dat net niet urgent genoeg is en met een tweede plaats lijkt een kans op de finale verkeken.”

Anders kan het uitpakken voor het discoliedje van San Marino. Volgens de bookmakers geen hoogvlieger maar met een laatste startpositie in de eerste halve finale kan het toch zomaar lukken, aldus Cornald.

De 64 editie van het songfestival vindt dit jaar plaats in Tel Aviv. De eerste halve finale is op dinsdag 14 mei en de tweede op donderdag 16 mei.