Verkoopsites crashen door nieuwe Avengers-film

In Nederland liep de website van Pathé, de grootste exploitant van Nederland, tegen 15.00 uur vast. De problemen waren pas ’s avonds verholpen. Toen de site crashte, waren er al vele duizenden kaarten voor de eerste voorstellingen verkocht. De film is in Nederland op in de nacht van dinsdag 23 april op woensdag 24 april voor het eerst te zien.

Ook een groot aantal vertoningen in de zogenoemde 4DX-zalen zijn inmiddels uitverkocht. Amerikaanse media melden dat in de VS de website van AMC Theaters, een van de grootste landelijke ketens, lange tijd onbereikbaar was. Ditzelfde gold voor Alamo Drafthouse Cinemas, die ook de vraag naar kaartjes niet kon verwerken.

Met een wereldwijde opbrengst van 2 miljard dollar was Avengers: Infinity War een van de grootste filmhits aller tijden. In de film nemen de superhelden van Marvel het op tegen schurk Thanos, die met zijn ’infinity stones’ een groot deel van de mensheid weg wil vagen. De film kende een einde dat miljoenen fans vorig jaar verslagen in hun bioscoopstoelen achterliet.