Terence van der Loo in nieuw Agatha Christie-stuk

Christie (1890-1976) kuste op vrijdagavond 3 december 1926 haar dochtertje goede nacht, gaf de hond een knuffel en stapte in haar auto. Ze vertelde niemand waar ze naartoe ging. De volgende ochtend werd haar auto teruggevonden op 23 kilometer van haar woonplaats. De intussen gealarmeerde politie vreesde het ergste. Had de beroemde schrijfster zelfmoord gepleegd? Volgens sommigen was ze naar Londen gereisd waar ze - verkleed als man - in het grootste geheim het plot van een nieuw boek uittestte.

The Curious Disappearance of Agatha Christie is een beeldende theatervoorstelling bedacht en gemaakt door decor-en kostuumontwerper Joris van Veldhoven, die de enige andere rol in het stuk vertolkt. Van Veldhoven is met name bekend als decor-en kostuumontwerper van onder meer de musicals Dolfje Weerwolfje en Liesbeth. Theo Terra, de oprichter van het Theater Terra, begeleidt de twee acteurs.