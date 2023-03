Holland Zingt Hazes ook volgend jaar in Ziggo Dome

Video

Poetin in het nauw: ‘Qua leiderschap piept en kraakt het’

Een schep als wapen aan het front en forse kritiek op het Kremlin van de Wagner-groep. De oorlog in Oekraïne is nu ruim een jaar bezig en de situatie in bijvoorbeeld Bachmoet wordt met de dag schrijnender. We bespreken de stand van zaken met oud-commandant der Landstrijdkrachten Mart de Kruif, die z...