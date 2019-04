Kritiek op omstreden spotje Hornbach groeit

In het spotje, dat twee weken geleden werd gelanceerd, snuift een Aziatische vrouw zielsgelukkig de zweetlucht van werkkleding van een witte man op. De commercial heeft de woede gewekt van veel Zuid-Koreanen en Japanners, die in een onlinepetitie stellen de clip „racistisch, seksistisch en walgelijk te vinden.” Zij eisen excuses van Hornbach.

De spot leidde op Duitse sociale media tot de hashtag #Ich_wurde_gehornbacht. De actie, vergelijkbaar met de #SorryJohan-bekentenissen van lhbt’ers in Nederland, maakte veel verhalen los van Aziatisch-Duitse vrouwen die slechte ervaringen hadden met vooroordelen op het gebied van hun vermeende seksuele gedienstigheid ten opzichte van witte mannen.

Toenemende urbanisatie

Hornbach stelde in een verklaring dat de reclame is bedoeld als „commentaar op de toenemende urbanisatie en de afnemende kwaliteit van het leven in de stad. De geur van lente komt alleen nog uit automaten. Voor iedereen - niet alleen voor Aziatische mensen.”

Hornbach Nederland was dinsdagavond niet voor commentaar bereikbaar. Jean Mineur Mediavision, die reclames in de Nederlandse bioscopen verzorgt, en de STER konden dinsdag niet zeggen of het omstreden spotje ook in Nederland de komende tijd nog wordt vertoond.