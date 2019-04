Famke Louise schrok van eigen billen

„We waren in de studio om de cover te schieten en toen dacht ik waarom laat ik niet even zo gaan zitten”, vertelt Famke aan Shownieuws over het artwork voor de nieuwe single. „Toen kwam deze foto eruit, en ik schrok mijzelf dood! Ik dacht: hè, hoe kan dit nou dan?!”

Op de foto zit Famke in gehurkte positie met haar billen naar de camera gericht. De houding, doorschijnende broek en positie van de tailleband lijken het effect van haar ronde derrière te vergroten, maar haar bilpartij is volgens de zangeres wel puur natuur. „Ik train er wel voor, geen andere dingen!”

Bekijk ook: Mannen gaan los op billen Famke Louise