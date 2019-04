Nu al ruim miljoen volgers voor Sussexes

In het huidige tempo zijn prins Harry en zijn zwangere echtgenote binnen een week prins William en zijn vrouw Catherine, met wie ze tot dinsdag een account deelden, voorbij. De pagina van Kensington Palace staat momenteel op 7,2 miljoen volgers. De komende tijd zal uitwijzen wie populairder is, Meghan of Catherine.

Het officiële account van The Royal Family, die gebruikt wordt voor activiteiten van koningin Elizabeth en een brede waaier van leden van de koninklijke familie, heeft vijf miljoen volgers en prins Charles en Camilla moeten het met Clarence House ’slechts’ met 661.000 belangstellenden doen.