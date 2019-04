’Moordenaar Nipsey Hussle gearresteerd’

Nipsey Hussle is zondag doodgeschoten voor zijn winkel in Los Angeles. De rapper werd 33 jaar. Volgens TMZ openden onbekenden het vuur op drie mensen voor de winkel. Zij raakten allemaal gewond, Nipsey overleed in het ziekenhuis.

De politie van Los Angeles stelt dat de motieven voor het neerschieten van rapper Nipsey Hussle persoonlijk van aard waren en niet voortkwamen uit een bende-oorlog, zoals velen vermoedden. De identiteit van Eric Holder werd eerder vandaag bekendgemaakt door de politie. Hij zou iemand zijn geweest die dicht bij de rapper stond en persoonlijke motieven hebben gehad.

Nipsey, wiens echte naam Ermias Davidson Asghedom is, werd in de rapscene bekend met enkele mixtapes. Vorig jaar kwam zijn eerste studio-album uit, Victory Lap. De plaat werd genomineerd voor een Grammy in de categorie beste rapalbum, maar moest het uiteindelijk afleggen tegen Cardi B. De rapper laat een vriendin en twee kinderen achter.