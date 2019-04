’Tien jaar jonger had ik dit niet aangekund...’

De relatie van André Hazes en zijn Monique verkeerde niet zo lang geleden nog in een grote crisis, maar inmiddels beseft het stel dat ze voor elkaar gemaakt zijn. Ⓒ Hollandse Hoogte

ANDRÉ HAZES (25) en zijn MONIQUE (41) vieren binnenkort het liefdesjubileum waarvan niet iedereen had verwacht dat ze het zouden halen. Dan is het vijf jaar na hun eerste date, die de levens van beiden ingrijpend zou veranderen en die zelfs leidde tot de geboorte van hun eerste baby. Het stel verkeerde vorig jaar in een grote crisis, maar inmiddels is Monique ervan overtuigd dat Dré ook op de lange duur de ware is...