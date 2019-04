’Nieuwe liefde voor Sabia Boulahrouz’

Op de beelden die Shownieuws in handen heeft, is te zien hoe Sabia een gezellig avondje uit is met een man in het restaurant Dulf’s Burgers in Hamburg. Het zou gaan om Nima, de eigenaar van het restaurant. De twee kijken elkaar dolgelukkig aan en lijken veel plezier te hebben.

Dat het niet om zomaar een gezellig samenzijn blijkt echter uit de handeling die Sabia kort daarna verricht. Terwijl de man op een stoel aan de bar hangt, duwt Sabia zwoel haar derrière tegen zijn middel en geeft ze hem een korte, maar sexy lapdance. Kort daarna zoent ze hem vol op zijn mond.

Ⓒ Screenshot