’Gayle King heeft miljoenencontract nog niet getekend’

Volgens insiders laat Gayle haar advocaten eerst grondig naar de deal kijken, voordat ze ergens mee akkoord gaat. „Ik begrijp niet dat ze die vrouw niet gewoon 18 miljoen dollar per jaar geven en daarmee de deal rond maken”, aldus een bron.

King baarde onlangs nog veel opzien met het spraakmakende interview dat ze had met de omstreden zanger R. Kelly. Gayle vroeg hem wat er nou precies waar was van de beschuldigingen aan zijn adres: had hij nou wel of niet seksueel misbruik gemaakt van minderjarige meisjes? Hierop barstte Kelly in tranen uit en schreeuwde ’dat er niets, maar dan ook niets waar was van al die leugens’. De zanger werd zelfs zo emotioneel, dat King vreesde geslagen te worden door hem, wat uiteindelijk niet gebeurde.

De presentatrice werd na het interview alom geprezen om haar rustige houding jegens de zanger, die zichzelf compleet verloor tijdens hun gesprek.