Strikt Privé

Het mag een klein wonder heten dat deze Privé precies op tijd in de winkel ligt. Vorige week begon ik mijn column immers met de mededeling dat de klok een uur terug zou gaan. Kennelijk was ik het ezelsbruggetje ‘vóórjaar, vóóruit’ even vergeten en was u zo vriendelijk me daar MASSAAL op te wijzen, waarvoor dank! De betrokkenheid van onze lezers bij hun favoriete weekblad bleek onlangs ook al uit het ‘lezersreferendum’ dat we hebben gehouden. Daarin kon u aangeven welke rubrieken uw voorkeur hebben. Dat hebben zowel onze abonnees als ‘losse’ kopers volop gedaan en de conclusies van dit onderzoek leiden tot veranderingen die de komende weken worden doorgevoerd. Want natuurlijk luisteren we naar u!