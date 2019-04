Jessica Simpson trots op haar moedermelk

Natuurlijk is er ook weer kritiek van andere moeders. Sommigen laten weten dat het heus niet uitmaakt hoeveel je als moeder kolft. „Laat je niet ontmoedigen als je moeite hebt met borstvoeding. De maatstaf is niet hoeveel borstvoeding je je baby geeft, maar hoeveel je van hem houdt.” Een ander vraagt zich af of het niet ’afgeraden werd borstvoeding te geven, omdat siliconen in de melk kunnen lekken’. Jessica Simpson heeft echter altijd beweerd dat ze niets aan haar borsten heeft laten doen.

Ondertussen stelt zij zich kwetsbaar op en laat ze in een eerdere post weten dat het niet gemakkelijk is om te herstellen van de keizersnede die ze kreeg. „Ik denk dat de hele familie zo hyper was over het krijgen van een baby, dat we allemaal even zijn vergeten hoe heftig het is om een keizersnede te ondergaan”,

„Daar bovenop moesten we het, na het ontslag uit het ziekenhuis, thuis maar ’gewoon’ even zien te rooien met z’n allen...het kost tijd om je leven weer in balans te brengen als ouders en echtgenote!” Daarom is ze aangesloten bij een app, waarvoor ze in haar post reclame maakt. De app koppelt moeders in dezelfde regio aan elkaar op basis van gelijke interesses, waarop de moeders advies kunnen uitwisselen. „Het is zo heerlijk om van gedachten te wisselen met mama’s die dezelfde dingen meemaken als ik.”