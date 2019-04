Nikkie de Jager knielt voor Rihanna

Op een foto is te zien hoe de vlogger knielt voor de zangeres en haar hand vasthoudt. „Ik heb de koningin ontmoet. Ik heb geknield voor de koningin”, schrijft Nikkie bij een kiekje waarop ze Rihanna met open mond en vol bewondering aanstaart.

Het is niet de eerste keer dat de twee gelinkt zijn. Een paar jaar geleden gebruikte de zangeres foto’s van Nikkie op Twitter. De vlogger had destijds een nieuwe make-uplijn van Rihanna in een tutorial getest en dat beviel de zangeres wel.

Voor Nikkie, die op Instagram 11,9 miljoen volgers heeft, is het ontmoeten van sterren niet zo vreemd. Zo verzorgde de vlogger eerder de make-up van Kim Kardashian en Katy Perry. Begin dit jaar werd Nikkie gevraagd om als artistiek adviseur aan de slag te gaan voor de make-uplijn van modehuis Marc Jacobs.