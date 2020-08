Maxim Hartman in ziekenhuis na val uit hangmat

„Er zaten glassplinters in mijn hand”, zo verklaarde Maxim in RTL Boulevard nadat hij een foto van zijn hand en arm in het verband op Instagram had gezet. „Ik was in een glas wijn gevallen omdat ik omgevallen was vanuit een hangmat. Ik heb ze eruit laten halen door een fantastische dokter, dokter Tan”

„Voor extra grote mannenklauwen”, schrijft de Rembo & Rembo-ster bij zijn foto op Instagram.