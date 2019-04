Prinses Eugenie verwelkomt Harry en Meghan

Prinses Eugenie postte een foto van Harry en Meghan op haar Instagram, met daarbij de tekst: ’Welkom neef en nicht!’.

De prinses lanceerde haar eigen Instagram-account in maart 2018 en dat was namens de koninklijke familie toegestaan omdat zij geen formele rol (meer) heeft binnen The Royal Family. Eugenie vergezelt haar vader, prins Andrew, nog weleens naar officiële gelegenheden, maar haar rol is lang niet zo groot en invloedrijk als die van haar neven William en Harry.

Grappig is dat Eugenie in die tijd 751.000 volgers vergaarde, terwijl Harry en Meghan intussen al op de 2,1 miljoen volgers zitten. De pagina van Kensington Palace, dat nu alleen nog prins William en Catherine toebehoort, staat momenteel op 7,2 miljoen volgers.

Zelf volgen Harry en Meghan slechts 23 accounts, en prinses Eugenie mag zich tot dat selecte gezelschap rekenen, evenals haar vader Andrew. Harry en Meghan volgen naast een aantal van hun organisaties en fondsen natuurlijk ook William en Catherine en Charles en Camilla.

