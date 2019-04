Nicolette Kluijver bij Nederland staat op tegen kanker

Ook Henry Schut, Albert Verlinde en Dennis Weening nemen plaats in de rij van honderden mensen die met een foto in de hand dierbaren eren. Nicolette zal als eerste in het menselijk lint plaatsnemen, kondigen KWF Kankerbestrijding en AVROTROS woensdag aan.

Ze staat deze avond op voor haar arts. „Dankzij zijn inzet, kennis en kunde kan ik weer van het leven genieten en dat gun ik iedereen. Daarom ga ik staan en ik hoop dat vele honderden mensen naast mij komen staan”, zegt de RTL-presentatrice bij wie in 2017 longkanker werd ontdekt.

Henry Schut: „Ik ga 1,5 uur staan voor mijn oma die twee keer borstkanker heeft overwonnen. Helaas heeft ze het ook een derde keer gekregen is er toen aan overleden. Met veel trots houd ik haar foto vast en ik roep iedereen op om samen met mij te gaan staan. Want samen maken we zo een vuist tegen kanker.”

Iedereen die mee wil doen kan zich online inschrijven via de website van KWF Kankerbestrijding en zich laten sponsoren om geld op te halen voor kankeronderzoek. Net als vorig jaar tijdens de editie in Alkmaar zullen ook in Den Bosch drie bekende Nederlanders zich laten transformeren tot standbeelden van grootheden uit de Nederlandse geschiedenis. De live-tv-show vanaf de Parade in Den Bosch is op 15 mei vanaf 20.30 uur te zien op NPO 1 en wordt gepresenteerd door Frits Sissing.