Superknap model deelt foto met acne en fans raken niet uitgesproken

Bild schrijft woensdag hoe het Australische model Georgia Gibbs, die onder andere voor Sports Illustrated werkte, miljoenen mensen moed inspreekt door de beelden van haar gezicht onder de acne en haar verhaal erbij eerlijk te delen.

Geen gemakkelijk verhaal en ze was dan ook nerveus toen ze het postte. „Maar ik weet dat zoveel van jullie door je perfecte Instagram feeds scrollen, nou, modellen zijn niet perfect! Alleen jouw gefilterde gephotopshopte Instagram is perfect.” Het model laat weten dat ze zich verstopte, drie maanden lang weigerde om naar haar werk te gaan en hopeloos onzeker was. Wat veel anderen niet kunnen, kon zij wel: ze gaf 13.000 euro uit aan medicijnen. Toch hielpen al die dure kuren niets, schrijft de 23-jarige. Pas toen ze haar voedingspatroon veranderde en een therapie deed met Chinese heilzame kruiden, merkte ze verschil.

Nu straalt ze weer en heeft bovendien inzicht opgedaan. „Ik werd gedwongen om mijn eigenwaarde niet alleen in mijn huid te zoeken. Daarvoor zal ik altijd dankbaar zijn.”

Fans raken niet uitgesproken. Al is de post al een paar weken oud, mensen blijven tot op heden maar reageren met vragen om advies en vooral met dankbetuigingen en respect.