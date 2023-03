Oscarkandidate Andrea Riseborough kansloos figuur in ’To Leslie’

Op papier is deze hoofdpersoon een vervelende vrouw. Oerstom. Iemand die haar eigen ruiten blijft ingooien en zichzelf intussen een slachtofferrol aanmeet. Zie daar dan nog maar eens compassie voor op te roepen. En toch is dat precies wat hoofdrolspeelster Andrea Riseborough voor elkaar krijgt. Haar recente Oscarnominatie is dan ook volkomen terecht.

To Leslie piekt al vroeg met die bijtende ruzie tussen Leslie en haar twintigjarige zoon. Natuurlijk snap je de woedende James (Owen Teague), die jaren niks van zijn moeder heeft gehoord en nu uit het niets ijskoud gebruikt wordt. Maar dan zijn er nog steeds die smekende, uitgebluste ogen van Leslie, vlak voordat ze op straat wordt gezet. „Ik ben verdrietig”, kraamt ze zwalkend uit. Hoeveel smoesjes ze ook kan verzinnen, die ene zin lijkt recht uit haar ziel te komen.

Reddende engel

Voor iedereen die haar langer kent, zijn al die toenaderingen een gepasseerd station. Leslie wordt door oude vrienden uitgekotst en in smoezelige bars met de nek aangekeken. Het is dus een klein wonder dat ze toch nog een reddende engel tegen het lijf loopt. Moteleigenaar Sweeney (Marc Maron) geeft niet op als hij voor de zoveelste keer in de luren wordt gelegd. Want ook al verkwist Leslie elke kans die ze krijgt, ergens diep van binnen zit een liefhebbende moeder. Riseborough laat die veel mooiere versie geleidelijk terugkomen. En ook dat doet ze onweerstaanbaar goed.

✭✭✭✭