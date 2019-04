Jennifer Lopez aangeklaagd om tv-show

Alvin beweert dat hij in 2009 een voorstel voor een nieuwe dansshow had gestuurd naar Debbie. Zij reageerde echter nooit op het concept voor zijn serie Let’s Start the Dance. Een jaar later wilde Alvin zelf het patent op de show laten vastleggen, maar zo’n zeven jaar later kreeeg hij van de U.S. Copyright Office te horen dat zender NBC al een soortgelijke talentenjacht aan het maken was.

Debbie is zelf niet betrokken bij World of Dance, maar via haar zou het concept van de serie bij Jennifer zijn terechtgekomen. Alvin klaagde echter beide dames aan en eist een schadevergoeding van 6,5 miljoen dollar. Zowel de zangeres als NBC heeft nog niet gereageerd op de kwestie. Wel zegt een ingewijde van de zender dat het concept voor World of Dance, dat sinds 2017 wordt uitgezonden, al jaren rondzwierf bij NBC.