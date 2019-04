’The Situation heeft de tijd van zijn leven in de bak’

„Het is alsof hij in een bejaardentehuis zit. Hij speelt bingo”, vertelt Snooki, die zegt wekelijks contact met Mike te hebben via de mail. „Hij is ook veel in de sportschool te vinden, dus hij komt er vast helemaal afgetraind uit. Hij krijgt vast zijn sixpack weer helemaal terug. Het gaat goed met hem daar.”

Mike is eind januari begonnen aan zijn celstraf. De realityster werd vorig jaar oktober veroordeeld voor meerdere gevallen van belastingontduiking. Na de celstraf staat hij nog twee jaar onder toezicht. Ook kreeg Mike een boete van 10.000 en een werkstraf van 500 uur opgelegd.

De realityster en zijn broer Marc werden in 2014 aangeklaagd voor belastingfraude. Ze zouden een bedrag van bijna 9 miljoen dollar aan belasting hebben ontdoken. Marc werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf.