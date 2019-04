Aanstaande bruid Heidi Klum: ’Ik ben zo opgewonden!’ Ⓒ Hollandse hoogte

Terwijl de zon in de zee zinkt, geven Heidi Klum en Tom Kaulitz elkaar het ja-woord. Dat romantische plaatje wordt geschetst door Hello Magazine, die ontdekt zou hebben dat het beroemde Duitse liefdeskoppel in de zomer op Capri zal trouwen.