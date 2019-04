Zus Freddie verwachtte succes Bohemian Rhapsody

Zelf is Kashmira ook te spreken over de film die vier Oscars won en meer dan 890 miljoen dollar opleverde. „Hij maakte me wel emotioneel”, zegt ze. „De film had grappige delen, maar was ook verdrietig omdat Freddie ons, net als in het echt, werd ontnomen. Maar ik vind dat het erg smaakvol is gedaan. Ik denk dat Freddie grotendeels goed werd neergezet, met zijn persoonlijkheid en maniertjes.”

Over haar eigen filmversie is ze iets minder enthousiast. „Ik heb niet het gevoel dat ’mijn ouders’ en ’ikzelf’ erg op ons leken.”

Vanwege het succes van Bohemian Rhapsody wordt er ook gefluisterd dat er mogelijk een vervolg komt. Kashmira, die niet betrokken was bij de film, weet van niks. „Ik heb niets van het management gehoord over een vervolg. De tijd zal het leren.”