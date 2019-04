Ook Birgit Schuurman geeft dronken geschiedenis

In de show, die vanaf 15 april wekelijks te zien is op Comedy Central, vertellen sterren dronken een verhaal uit de Nederlandse geschiedenis terwijl acteurs het verhaal naspelen. Birgit neemt het verhaal van Tweede Wereldoorlog-spion Anton van der Waals voor zijn rekening. „Ik kende het verhaal van Anton van der Waals nog niet. Het is altijd interessant om te denken over waarom mensen besluiten anderen te verraden. Ik vind dat zelf nogal onvoorstelbaar”, zegt ze. Tim den Besten neemt beschonken het verhaal van De Kop van Jut door. Jody Bernal buigt zich dronken over het verhaal van Het Turfschip van Breda.

Eerder werd bekend dat onder anderen Victoria Koblenko, Nance, Jelka van Houten en Rob Kamphues meedoen aan de serie. Drunk History is gebaseerd op een gelijknamig format dat eerder al versies had in landen als Mexico, Engeland en Australië.