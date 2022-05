Regisseur Cary Joji Fukunaga opnieuw beschuldigd van wangedrag op set

Anonieme bronnen vertellen in het muziekblad onder meer dat de 44-jarige regisseur tijdens de opnames van de aankomende serie Masters of the Air jonge actrices seksuele poses liet uitvoeren terwijl hij foto’s maakte. Ook wordt hij ervan beschuldigd dat hij jonge vrouwen manipuleerde en lastigviel en dat hij zijn macht misbruikte om met ze te kunnen daten en het bed in te kunnen duiken.

Fukunaga ontkent via zijn advocaat dat er ooit iets is voorgevallen dat kan worden gezien als wangedrag. „Er is niets fouts aan om een vriendschap of romantische relatie, met wederzijdse instemming, met vrouwen na te streven”, zegt zijn advocaat.