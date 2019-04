Eindelijk tweede babyfoto dochtertje Robbie Williams

Fans zijn lyrisch dat mama Ayda een prachtige foto deelt van haarzelf met Coco op de arm tijdens hun skivakantie. Bijnaam voor het kleine meisje: Coco Powder. In een roze sneeuwpakje blijft de baby lekker warm. Hartverwarmend vinden fans de foto. „Ze is een engel!” Ze bedanken Ayda dan ook voor het delen van de foto. „Het is zo mooi om haar te zien groeien.”

Even later is ook te zien hoe zoontje Charlie (4) op de ski’s een berg ’bedwingt’. Eerder deelde ze al een foto van dochter Teddy (6). Zij, Robbie en de kinderen zijn er al bijna twee weken lekker tussenuit.