Avengers: End Game breekt voorverkooprecord

Dat hebben Pathé en distributeur Disney woensdag bekendgemaakt. Ook via andere exploitanten liep de voorverkoop volgens Disney hard, maar hiervan zijn nog geen concrete cijfers voorhanden. Het record stond tot nu toe op naam van de Star Wars-film The Last Jedi uit 2017. Voor deze film werden op de eerste voorverkoopdag bij Pathé 11.000 kaarten verkocht.

Het aantal verkochte kaarten was vermoedelijk nog hoger geweest als de website van Pathé niet een aantal uur uit de lucht was geweest door het grote animo voor de film. Over de hele wereld zijn dinsdag websites van diverse bioscoopketens gecrasht vanwege de grote vraag naar tickets voor de premièredag van Avengers: End Game. De film is in Nederland in de nacht van dinsdag 23 april op woensdag 24 april voor het eerst te zien.

Met een wereldwijde opbrengst van 2 miljard dollar was voorganger Avengers: Infinity War een van de grootste filmhits aller tijden.