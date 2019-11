Pippa Middleton bracht pasgeboren zoontje naar therapie

In haar column voor Waitrose Weekend schrijft Pippa dat de behandeling met behulp van een zachte massage op de schedel wordt uitgeoefend. „Kort nadat Arthur vorig jaar werd geboren hoorde ik een paar moeders praten over de schedel therapie. Het is een populaire alternatieve therapie voor pasgeborenen. Voornamelijk voor baby's die een traumatische bevalling hebben gehad, onrustig zijn of slaapproblemen hebben", schrijft de zus van Catherine.

Craniosacraal therapie zou genezen en ontspannen en ook de slaap en spijsvertering bevorderen.