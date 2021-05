Ronnie Flex verandert naam

„Na dit album haal ik de Flex weg van mijn artiestennaam”, deelt de rapper zaterdag op Twitter. Hij voegt eraan toe dat hij het ’gewoon hard vindt om de ’puur Hollandse naam Ronnie te claimen’. „That’s me.”

Ondertussen is Ronnie Flex de studio ingedoken met Emma Heesters. De rapper plaatste vrijdag op sociale media een foto waarop de twee onherkenbaar staan, maar fans herkenden direct het silhouet van de zangeres. Het nummer Alles wat ik mis wordt uitgebracht op 14 mei.

Raven

Ronnie is overigens niet de enige artiest die deze week zijn naam verandert. Zo liet Ryanne van Dorst woensdag weten vanaf nu als Raven door het leven te gaan. De presentator en zanger wil graag leven zonder ’hokjesdwang’ en deelde de wens om niet meer te worden aangesproken in de vrouwelijke vorm.

Ook collega-rapper Diddy, die zichzelf de afgelopen jaren al meerdere nieuwe namen heeft gegeven, vond het tijd worden voor iets nieuws. Sean John Combs, zoals hij is geboren, heeft zijn tweede naam John definitief laten veranderen in Love. De Amerikaan werd bekend als Puff Daddy, maar veranderde zijn artiestennaam achtereenvolgens in Puffy, P. Diddy en Diddy.