Het is voor de legendarische Duitse zanger, die maandag nog ons land met een optreden vereerde in AFAS Live, zijn derde kind. Het is decennia geleden dat hij luiers moest verwisselen: in 1987 kreeg hij zijn oudste zoon Felix en twee jaar later kwam dochter Marie ter wereld. Twintig jaar later schreef hij voor hen het lied Zieh Deinen Weg, een poging om op papier te krijgen wat hij hen meegeven wilde.

Moeder van zijn kinderen en later officieel zijn vrouw Anna Henkel-Grönemeyer overleed in 1998 aan kanker, in dezelfde week als zijn broer Wilhelm. Toen hij opnieuw geluk vond bij zijn tweede vrouw Josefine Cox, met wie hij in 2016 trouwde, schreef hij in 2018 het lied Mein Lebensstrahlen aan haar, zo vertelde hij onlangs in een radio-interview. Voor de 40-jarige is het haar eerste kindje. Blijft het afwachten, zo stelt Bunte, welke songteksten Grönemeyer straks aan zijn pasgeboren kindje wijden zal.