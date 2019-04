Bas van Werven ondergaat maagverkleining

Bas ondervond vooral problemen bij het autorijden. „Ik wil terug naar een gezond gewicht. Dan kan ik ook weer auto’s in waar ik anders niet in kan. De mensen van onze leeftijd kennen Barbapapa nog en ik was de Barbapapa die achter het stuur ging”, zo vertelt hij in zijn podcast Petrolheads.

De journalist verwacht niet meteen resultaat. „Ik denk dat wij kunnen stellen dat ik bij aflvering 125 net zo veel weeg als jij.” Die jij is zijn co-presentator die 90 kilo weegt. Aflevering 125 wordt over anderhalf jaar opgenomen...