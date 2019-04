Nieuwe liefde voor ex boer Geert

Wie de man in kwestie is, is niet duidelijk. Maar ze ziet er gelukkig uit, zo vinden haar vrienden. „Je straalt”, schrijft iemand. Een andere vriend schrijft: „Leuk stel!”, waarop Geertje antwoordt met „Danki danki.”

Ⓒ Facebook

Geertje woont op Curaçao en dat was ook de reden dat haar relatie met boer Geert op de klippen liep. Geert, die in het Groningse Mussel woont, stelde haar een ultimatum. „Als ze na een jaar niet terug is, maak ik het uit. Dan mag ze nog zo lief zijn, maar dan kies ik voor mezelf.” Geertje keerde niet terug en geniet nu op het eiland van de liefde.