Parasite wint Golden Globe voor internationale film

De film nam het op tegen het Franse Les Misérables, het Spaanse Dolor Y Gloria (Pain And Glory), het Franse Portrait De La Jeune Fille En Feu (Portrait Of A Lady On Fire) en de film The Farewell, die in de VS werd gemaakt maar grotendeels Chinees gesproken is.

Joon Ho sprak na zijn winst de hoop uit dat de populariteit van zijn Parasite de buitenlandse films als genre zal helpen. „Als je je eenmaal over die hele kleine barrière van een ondertiteling kunt zetten, zal je zien hoeveel meer geweldige films er zijn”, zei hij tegen het grotendeels Amerikaanse publiek.