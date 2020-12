Oud-inspecteur Rebus kan het niet laten

Vier jongens die in Poretoun Woods, bij Edinburgh, spelen, vinden een overwoekerde auto. Met in de achterbak een lijk. Hoofdrechercheur Siobhan Clarke wordt er bij gehaald, toegevoegd aan het Team Zware Delicten. Aanvankelijk tast de ploeg in het duister, maar dan verschijnt ouwe rot John Rebus ten tonele.