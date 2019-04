Frank en Rogier maken nieuwe versie Glamourland

Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Na drie seizoenen van Paleis voor een Prikkie en een vierde seizoen op komst, zijn Frank en Rogier gevraagd om het tv-programma Glamourland af te stoffen. „We zijn door John de Mol gevraagd en we hebben wel wat voorwaarden - zoals het houden van volledige vrijheid - maar we gaan het doen”, bevestigt Frank Jansen aan BuzzE. Wanneer de serie precies verschijnt, is nog niet duidelijk.