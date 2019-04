Johan Derksen loopt hersenschudding op na valpartij

Ook heeft hij meerdere breuken in zijn gezicht en arm. Op dit moment ligt hij nog in het ziekenhuis. Dat heeft Wilfred Genee gemeld op Radio Veronica. „Hij is vannacht op weg naar het toilet van de trap gevallen. In plaats van dat hij de toiletdeur pakte, pakte hij de ruimte er naast. Daar zit een trap, steil naar beneden. Hij is volledig op zijn gezicht naar beneden gestuiterd.”

Derksen was zelfs „lange tijd” buiten westen. „Hij is op een gegeven moment bijgekomen. Toen kreeg hij ook weer een klein beetje babbels, maar hij is wel onmiddellijk met de ziekenauto meegegaan. Hij ligt nu te rusten en is niet aanspreekbaar. Hij is er slecht aan toe. Behoorlijke hersenschudding er ook bij. Het belangrijkste is dat Johan er weer bovenop komt. Het was wel even schrikken. Het is enorm heftig, maar hij is er gelukkig nog.”

Het is voor het eerst in vijftien jaar dat Derksen een uitzending mist. Jan Boskamp vervangt hem aanstaande vrijdag.