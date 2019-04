Ewout Genemans legt verborgen werelden bloot

In de eerste aflevering, die volgende week dinsdag wordt uitgezonden, reist Ewout af naar Sin City Las Vegas. Jaarlijks bezoeken 40 miljoen toeristen deze legendarische gok- en feeststad. Maar achter de beroemde Strip, waar alle grote casino’s, felle neonreclames en luxe hotels te vinden zijn, schuilt ook een duistere kant. Alles wat slecht is aan het sprookje dat Las Vegas probeert te verkopen wordt letterlijk weggestopt onder de grond. In een ondergronds tunnelsysteem wonen honderden gokverslaafde daklozen die elke dag moeten bedelen op de strip om rond te komen. In deze gecreëerde samenleving van mensen die al hun geld zijn verloren ervaart Ewout de wanhoop van personen die niet meer weten hoe ze hier ooit uit gaan komen. Ewout ontmoet hier ook de jonge Nederlandse ondernemer Emile, die het heeft gemaakt in Las Vegas met een eigen content studio voor de grote billboards in de stad. Emile gokt niet, een uitzondering in deze stad. Hij ervaart wel hoe heftig Vegas kan zijn: „deze stad is niet gebouwd op mensen die winnen, maar op mensen die verliezen”, zo stelt hij.

Verder ontrafelt Ewout het geheim dat Sin City het hardst probeert te verbergen: het schrikbarend hoge aantal zelfmoorden, vooral in motels. Ewout bezoekt een motelkamer van iemand voor wie Las Vegas letterlijk het eindstation is geweest. Samen met de reinigingsdienst kijkt hij vol huivering toe hoe deze mensen dagelijks kamers schoonmaken na een nieuwe zelfdoding. Ewout belicht Las Vegas, waar het absoluut verboden is te praten over verliezen, op een manier die niet in de koude kleren gaat zitten.

De komende weken toont Ewout verder de keerzijde van een Koreaanse popcarrière, bezoekt hij de eerste kliniek ter wereld waar mensen met een gameverslaving worden behandeld en loopt hij mee met de moordpolitie in Rio de Janeiro.