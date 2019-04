Jamie Oliver’s Pizzeria in Arnhem sluit deuren

Omroep Gelderland heeft een brief in handen gericht aan het personeel van het restaurant waarin staat uitgelegd dat het niet meer rendabel is de zaak open te houden. De daad werd direct bij het woord gevoegd, want woensdag bleef Jamie Oliver’s Pizzeria dicht. Het Arnhemse restaurant heeft twee fulltime medewerkers en 18 medewerkers met een flexcontract.

Het personeel heeft bovendien via een tweede brief te horen gekregen dat zij hun salaris van de maand maart niet uitbetaald krijgen. De financiële afhandeling zou nu via het UWV lopen. „We weten nog niet precies hoe het verder gaat”, legt manager Souad El Hamdaoui uit. „De uitstel van betaling wordt op korte termijn aangevraagd. Ik weet niet of er ook per se een faillissement op volgt. Ik sluit ook niet uit dat er nog een doorstart komt.”