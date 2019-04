Stormloop op kaarten afscheid Samson & Gert

Vooral de kaarten voor de avondvoorstellingen, gericht op volwassenen, gingen hard. Deze waren in no-time uitverkocht. Studio 100 komt daarom met extra shows, die in ieder geval doorlopen tot volgend jaar april.

De afscheidsshows vinden vanaf eind december plaats in het pop-uptheater van Studio 100 in Puurs in Vlaanderen. De voorstelling komt voorlopig niet naar Nederland. „Stel dat er op een of andere manier veel interesse of vraag is, dan wil ik het wel doen”, zei Gert Verhulst dinsdag. „De kans dat we naar Nederland komen is op dit moment klein, tenzij er een actiegroep opstaat, dan willen we er wel over nadenken.”

Gert maakte dinsdag bekend dat hij na dertig jaar stopt met Samson & Gert.

