Anny Schilder drukt gerucht over Carola Smit de kop in: ’Binnenkort doen we een drankje’

Door Edwin Bredius Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Boze tongen in Volendam beweren dat het nooit heeft geboterd tussen voormalig BZN-zangeressen Anny Schilder en haar opvolgster Carola Schilder. Vandaag wordt er voorgoed afgerekend met alle verhalen, waarvan Janny zegt geen idee te hebben hoe die ooit in de wereld zijn gekomen. “Altijd dat oordelen, zonder dat mensen weten waar ze het over hebben.”