Bibi droomt over huwelijk met Waylon

„Nóg ja”, reageert Bibi in een interview met Beau Monde. „Dankzij Willem heb ik weer zin gekregen om te dromen over trouwen.” De twee lijken ondanks de grote verschillen op het eerste oog het ideale koppel. Ruzie hebben ze volgens Bibi nog nooit gehad en ook van jaloezie is geen sprake.

„Dankzij onze verschillen zijn we samen in balans.” zo legt Bibi uit. „Hij kan de dingen negatiever zien dan ik. Kan flippen om iets wat hij op tv ziet of om drukte in het verkeer. Ik laat hem zijn gang gaan en kijk hem daarna met een scheef gezicht aan, really? Dan moet ’ie lachen. Hij heeft geen vrouw nodig die hem zegt wat hij moet doen.”

Omdat ze beide bekend zijn, begrijpen ze elkaar ook goed volgens Bibi. „In tegenstelling tot onze vorige partners voelen wij bij elkaar geen jaloezie. We begrijpen elkaars beroep en de aandacht die erbij komt kijken. Ik krijg dick pics via Instagram, hij filmpjes van vrouwen die zichzelf bevredigen met een dildo. Crazy chicks, ze melden zich via Facebook en Instagram. Het doet ons niks, we lachen erom.”