Du Perronprijs voor Jan Leyers

Jan Leyers Ⓒ Hollandse Hoogte

Jan Leyers is de winnaar van de E. du Perronprijs. De voormalig Zomergasten-presentator krijgt 2500 euro voor zijn boek Allah in Europa: reisverslag van een ongelovige. De E. du Perronprijs is een initiatief van de gemeente Tilburg, de Tilburg School of Humanities & Digital Sciences van de Tilburgse universiteit en de organisatie Kunstloc Brabant.