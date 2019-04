Het is een duizelingwekkend aantal: vrijdag wordt de zesduizendste aflevering van Goede tijden, slechte tijden uitgezonden. Na een stormachtig begin is Neerlands eerste soap uitgegroeid tot een beeldbuisklassieker. Postzakken vol fanmail werden bij de studio in Aalsmeer bezorgd en kijkers hebben hun kinderen zelfs massaal naar populaire soappersonages vernoemd.