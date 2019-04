Vlaamse zanger maakt comeback na moordpoging

De 36-jarige Andrei werd in België een bekende zanger dankzij zijn deelname aan de talentenjacht Idool, de Vlaamse versie van Idols. Eind december 2017 kwam hij echter wereldwijd in het nieuws omdat hij slachtoffer werd van een poging tot gifmoord. Na onderzoek bleek dat de van origine Wit-Russische zanger een grote hoeveelheid thallium toegediend had gekregen.

Door de vergiftiging was het zenuwstelsel van Andrei aangetast en werd hij lange tijd in een kunstmatige coma gehouden. De zanger was lange tijd zijn stem kwijt, zo goed als blind en kon ook niet meer lopen. Dankzij een intensieve revalidatie werd vorige week groen licht gegeven voor een comeback.