Monique Westenberg over breuk met André Hazes: ’Ik heb het zwaar’

Ze krijgt veel steun van haar vrienden en haar zoontje André jr. „Van de week had hij voor het eerst zelf ’mama’ geschreven en daar een lieve tekening van een hart bij gemaakt. Ik smolt. Of toen hij binnenkwam met een bosje tulpen in zijn hand en zei dat ik de liefste mama van de wereld ben. Die tulpen had mijn buurvrouw hem in zijn handjes gedrukt. Ik moest erom huilen, maar het deed me zo goed.”

André en Monique waren sinds vorig jaar februari weer bij elkaar, nadat de zanger enkele maanden een relatie met Bridget Maasland had. Hoewel het de laatste tijd zo goed leek te gaan – de twee hadden zelfs trouwplannen – kwamen er enkele weken geleden toch weer meer spanningen. „Hierdoor ook weer meer ruzies”, aldus het management van André. „Ze hebben veel gesproken en zijn tot het besluit gekomen om uit elkaar te gaan.”

Hoewel André ontkent dat hij alweer een nieuwe liefde zou hebben gevonden, sluit hij niet uit dat zijn vriendschap met influencer Sarah van Soelen (25), bij wie hij de laatste tijd veel steun heeft gevonden, ooit uitgroeit tot ’meer’.