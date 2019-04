Anna Nooshin begint kinderkanaal op YouTube

Om zo goed mogelijk bij haar jonge kijkertjes aan te sluiten, laat ze zich inspireren door het dochtertje van haar vriend Nassim. „Ik ben zo erg door haar gaan zien wat voor wereld het is. En het is ook te gek dat zij een kleine rol heeft op het kanaal”, vertelt Nooshin aan RTL Boulevard.

De eerste gast in Nooshies is Famke Louise en ook bij dit interview wordt de kleine Noë betrokken. „Vind je het leuk dat Ronnie een kindje heeft?”, vraagt de kleine dame. „Ja, natuurlijk”, reageert Famke. Dat Noë niet verlegen is blijkt wel uit het optreden dat ze geeft als het over zingen onder de douche gaat.

De eerste aflevering is woensdag online gezet.