ZIEN! De eerste beelden van Harry & Meghan: Becoming Royal

In Harry & Meghan: Becoming Royal staat het eerste jaar van het sprookjeshuwelijk van de hertog en hertogin van Sussex centraal. De film is het vervolg op Harry & Meghan: A Royal Romance.

Charlie Field is gecast voor Harry, Meghan wordt gespeeld door Tiffany Marie Smith. Het is nog niet bekend wanneer de film in Nederland verschijnt, in Amerika komt hij op 27 mei uit.