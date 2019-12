Nederlandse versie MTV-programma Catfish op komst

Voor het programma zoekt de producent mensen die het vermoeden hebben dat hun online liefde iemand anders blijkt te zijn. Ook mensen die zelf een ’catfish’ zijn kunnen zich opgeven, om hun ware identiteit te onthullen.

In de Amerikaanse versie, die al zeven seizoenen op de buis is, zien kijkers regelmatig dat mensen al jarenlang in contact zijn met een ’catfish’ en aan het lijntje worden gehouden. Presentator Nev Schulman, en voorheen ook zijn mede-presentator Max Joseph, proberen een ontmoeting te regelen voor de internetliefdes. Zelden blijkt de ’catfish’ de echte persoon te zijn waarvoor ze zich uitgeven.

Het is nog niet bekend wanneer de Nederlandse variant op tv zal verschijnen.

Ⓒ Instagram